MVSX Home Arcade: Il cabinato per i retrogamer che si smonta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Se siete cresciuti negli anni 80/90, sicuramente avrete trascorso almeno una volta una giornata o qualche ora nelle salegiochi, spendendo magari l’intera paghetta per i tanti giochi Arcade dell’epoca, come Metal Slug, The King Of Fighters e molti altri. Oggi vogliamo parlarvi di un nuovo cabinato Arcade di prossima uscita che si differenzia dai tanti presenti sul mercato, scopriamo insieme di cosa si tratta. Arriva un nuovo cabinato Arcade per retrogamer In un periodo in cui si attende con ansia il lancio delle Xbox Series X e PS5, c’è chi potrebbe essere ammaliato da questo nuovo cabinato Arcade, il quale monta un Display da 17 pollici e vanta il doppio Arcade stick, il quale permette di giocare a due ... Leggi su gamerbrain

