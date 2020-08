Boscaglia-Palermo, l’accordo è biennale: si attende la risoluzione con la Virtus Entella. Le ultime (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Palermo ha scelto Roberto Boscaglia.Dopo la decisione da parte della società di non riconfermare Rosario Pergolizzi, la dirigenza rosanero ha iniziato a vagliare una decina di profili, alla ricerca del nuovo allenatore che avrà il compito di guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie C. E la scelta è ricaduta proprio sul coach ex Trapani, fin da subito il profilo in assoluto in cima alle gerarchie degli stati generali di viale del Fante, il quale però è ancora legato da un contratto con la Virtus Entella che scadrà il prossimo 30 giugno 2021.Nella giornata di ieri, Boscaglia è giunto nel capoluogo siciliano, dove ha incontrato l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo ... Leggi su mediagol

