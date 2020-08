Coronavirus: Cina, ieri 44 nuovi casi (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 11 AGO - La Cina ha registrato ieri 44 nuovi casi di Coronavirus, un dato che porta il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 84.712: lo ha reso noto la Commissione ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - La Cina ha registrato ieri 44 nuovi casi di coronavirus, un dato che porta il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 84.712: lo ha reso noto la Commissione sanit ...

Arrestato Jimmy Lai, magnate della stampa simbolo della democrazia a Hong Kong

«Sono pronto per la prigione. E se arriva, mi leggerò i libri che non ho letto. L’unica cosa che posso fare è restare positivo». Così aveva commentato a giugno il leggendario Jimmy Lai, il Rupert Murd ...

