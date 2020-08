Come la Lega si lamenta per la nave quarantena per i migranti… voluta dal centrodestra in Calabria (Di martedì 11 agosto 2020) Allora sentite questa. La presidente di Regione Calabria Jole Santelli, eletta con l’appoggio del centrodestra dove notoriamente comanda la Lega, invia una nota alle agenzie di stampa per far sapere che “l’impresa Grandi Navi Veloci si è aggiudicata il servizio di noleggio di unità navali per l’assistenza alloggiativa logistica e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo e, entro 24 ore da ieri, dovrà condurre la motonave GNV Aurelia nel porto di Gioia Tauro”. Santelli è evidentemente raggiante: “Il nostro grido d’allarme ha trovato risposta positiva nel governo pur se l’emergenza ancora grave e preoccupante richiede il massimo della vigilanza da parte degli organi preposti. Questa ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : Scegliere la Lega a settembre alle regionali servirà a rafforzarci in Parlamento anche su temi come questi, per far… - borghi_claudio : Come vi avevo detto la Community sarà rappresentata alle elezioni in Toscana. Ringrazio @Luca_Fantuzzi che ha accet… - matteosalvinimi : Sono orgoglioso della ricostruzione, anche perché siamo stati noi come Lega a insistere per il commissario e il sin… - Nury07833353 : RT @NapolitanoIda: Guardate come escono fuori i ??????di fogn@ Il primo parlamentare a richiedere il bonus è della LEGA! Cuneese Gagliasso! Po… - FabioMontale : RT @silviaballestra: Fare la beneficenza accaparrandosi soldi che erano già pensati ed erogati come aiuto e sostegno a persone in difficolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Lega Sasso (Lega): dopo tanto studio, docenti guadagnano 1400 euro. Rispettiamoli e paghiamoli come meritano Orizzonte Scuola Gavettoni preferenze grigliate e santini: è partita la più incredibile campagna elettorale della storia

Normalmente, dietro la mobilità parlamentare – mai così alta negli ultimi due mesi come vi stiamo raccontando puntualmente su Tiscali.it – c’è il profumo o l’odore (a seconda dei gusti) di fine legisl ...

PDL Omofobia, Baldassarre (Lega): I Comuni si mobilitino contro la proposta ‘liberticida’ di Zan

(MeridianaNotizie) Roma, 11 agosto 2020 – “Dispiace che il Consiglio Comunale di Marino non abbia accolto la mozione delle opposizioni che chiedeva di contrastare il pdl Zan. Dietro questa iniziativa ...

Normalmente, dietro la mobilità parlamentare – mai così alta negli ultimi due mesi come vi stiamo raccontando puntualmente su Tiscali.it – c’è il profumo o l’odore (a seconda dei gusti) di fine legisl ...(MeridianaNotizie) Roma, 11 agosto 2020 – “Dispiace che il Consiglio Comunale di Marino non abbia accolto la mozione delle opposizioni che chiedeva di contrastare il pdl Zan. Dietro questa iniziativa ...