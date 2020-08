Bonus Inps, il Garante della privacy: “Nessun ostacolo a pubblicare i nomi dei beneficiari” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA – Non c’è alcun ostacolo alla pubblicità dei dati di chi ha richiesto il bonus da 600 euro a meno che non emerga una situazione di disagio economico. Lo annuncia il Garante della privacy. “In relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali precisa che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013)”. E’ quanto si legge in una nota. Leggi su dire

lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - mattiafeltri : Bonus Inps, sono Salvini e Di Maio che si devono dimettere - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - nando_saviano : RT @arcadiamente: Ma solo io vedo questa cosa dei 5 parlamentari che chiedono il bonus, come una cosa fatta ad arte per far votare SI al re… - aperegina61 : RT @LaNotiziaTweet: Non c'è #privacy che tenga. Il Garante mette la parola fine alla vicenda dei furbetti del Bonus. I loro nomi possono es… -