Nuovo Dpcm: fiere, concerti e sport tutte le novità (Di domenica 9 agosto 2020) Tre su tutte: distanziamento, mascherine e obbligo di restare a casa con temperatura superiore ai 37,5 gradi. Il Nuovo Dpcm, che entra in vigore da oggi 9 agosto, conferma i tre capisaldi della prevenzione, alla luce anche della risalita della curva dei contagi e dei focolai post vacanzieri. Il Premier Giuseppe Conte ha pubblicato dunque le linee guida per il Covid-19, che saranno valide sino alla fine dell’estate, con scadenza il 7 settembre. Il successivo dovrà provvedere a risolvere tutte le questioni lasciante in stand-by, in vista della generale ripresa dell’attività lavorativa, delle scuole e della stagione calcistica. Ma vediamo quali sono le novità di questo Dpcm, che sancisce l’attesissimo via libera a fiere e crociere, ma lascia insoluti ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al #coronavirus. In vigore fino al 7 settembre #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte firma nuovo Dpcm: misure fino 7/9 - LegaDilettanti : ?? Via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico Lo… - chrdioc : Conte firma nuovo Dpcm: “Resta distanziamento e uso mascherine”. Sport: ok pubblico in eventi minori, 1000 persone… - laziopress : -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Proroga delle misure di contenimento Covid-19, il Dpcm del 7 agosto 2020 Governo Il nuovo Dpcm dell’8 agosto: ripartono crociere e terme, le norme su mascherine e calcetto

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella mattinata di sabato 8 agosto il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al coronavirus. Le disposizioni, si legge nel provvedimento, «si a ...

Nuovo Dpcm, Gravina: "Passo importante verso la partenza della nuova stagione"

Poi conclude: "Il confronto istituzionale instaurato è costante e molto proficuo. Mi auguro che l'andamento della curva epidemiologica ci consenta di programmare il futuro con maggiore fiducia. Voglia ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella mattinata di sabato 8 agosto il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al coronavirus. Le disposizioni, si legge nel provvedimento, «si a ...Poi conclude: "Il confronto istituzionale instaurato è costante e molto proficuo. Mi auguro che l'andamento della curva epidemiologica ci consenta di programmare il futuro con maggiore fiducia. Voglia ...