"Verbali su Alzano e Nembro?". Inquietante, ora quell'intervista al Fatto inguaia il premier (Di venerdì 7 agosto 2020) "Mai visto il parere del Cts su Alzano e Nembro". Ma in un'intervista al Fatto Quotidiano il 2 aprile scorso il premier Giuseppe Conte diceva esattamente il contrario. Dopo la desecretazione degli atti del Comitato tecnico scientifico sul lockdown nazionale l'attenzione pubblica si sposta sui dossier non ancora pubblicati che riguardano la mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro ed emerge un dettaglio Inquietante. Il presidente del Consiglio - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - avrebbe detto ai magistrati di Bergamo, che lo scorso 12 giugno lo hanno ascoltato a Roma, di non aver mai visto il verbale: "Quel documento non l'ho mai visto" si legge sul Corsera. Ma questa versione poi viene smentita ... Leggi su iltempo

