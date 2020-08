Federica Pellegrini mega festa per i suoi 32 anni (FOTO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Per i suoi 32 anni Federica Pellegrini organizza una festa super, questa volta però ha festeggiato il compleanno in anticipo Ha compiuto 32 anni Federica Pellegrini e ha festeggiato con una mega festa a Verona. Come location ha scelto il ristorante dove lavora il fratello Alessandro come cameriere. Fra gli invitati c’erano anche tanti amici, fra cui Jonathan Kashanian, che si è esibito in alcuni balletti improvvisati. In un commento postato sul social Kashanian ha scritto che è stata la cronaca di una stupenda serata. Riguardo a Federica ha detto di conoscerla da anni e di aver ritrovato sempre in lei la ragazza semplice che era una volta. Nonostante i grandi ... Leggi su kontrokultura

Eurosport_IT : 32 anni oggi, dal 2004 a regalarci emozioni: buon compleanno, Federica Pellegrini ??????????????? #05Agosto |… - Coninews : Semplicemente Federica Pellegrini. Tanti auguri @mafaldina88! ????? #HappyBday #5agosto @FINOfficial_ - laelis_b : @robertatalia_ @robi_emme Ma infatti quelle che dicono che i costumi da 30 euro non durano o sono Federica Pellegri… - LifeisJK : Federica Pellegrini sta tremando - ApPietri : RT @Eurosport_IT: 32 anni oggi, dal 2004 a regalarci emozioni: buon compleanno, Federica Pellegrini ??????????????? #05Agosto | #HappyBirthday @… -