Immobiliare | Officine Mak si aggiudica area ex Galbani di Melzo per riqualificazione

Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di grandi aree dismesse, si è aggiudicata tramite asta pubblica la proprietà dell'area 'Ex Galbani" di Melzo, zona est di Milano. Si tratta di una vasta area di 90mila metri quadrati, comprendente l'edificio centrale e le porcilaie, che sorge nel centro storico del comune e che da anni si trova in stato di profondo abbandono. "Officine Mak svilupperà un piano di bonifica dell'area, e che successivamente sarà riqualificata con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Melzo", spiega una nota.

