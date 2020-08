Calciomercato Palermo, Saraniti a un passo: presto l’incontro con l’agente. Il futuro di Ambro… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Palermo va a caccia di giocatori.“Settimana intensa e ricca d’appuntamenti in casa rosanero”, apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sui prossimi impegni del club siciliano. Tra questi c’è ancora il nodo allenatore, la definizione del ritiro precampionato - la cui data rimane ancora incerta - e diversi incontri con alcuni agenti. “Imminenti quelli per Ambro e Saraniti, 2 palermitani che potrebbero andare a rinfoltire la colonia di giocatori indigeni che al momento si è ridotta ai soli Crivello e Accardi. Per Ambro in realtà si tratterebbe di una conferma, per Saraniti invece la concretizzazione di un corteggiamento che ormai dura da un anno”, si legge sul noto quotidiano.Ad Ambro è stato proposto di andare in ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Saraniti a un passo: presto l’incontro con l’agente. Il futuro di #Ambro… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, Saraniti a un passo: presto l’incontro con l’agente. Il futuro di Ambro...… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Saraniti a un passo: presto l’incontro con l’agente. Il futuro di Ambro...… - Mediagol : Calciomercato #Roma, Pastore verso l’addio: possibile risoluzione del contratto per il Flaco, l’ex Palermo… - Mediagol : Calciomercato #Roma, Pastore verso l'addio: possibile risoluzione del contratto per il Flaco, l'ex Palermo...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo FOTO Calciomercato Palermo, Biasci nuovo acquisto? Ecco l’indizio su Instagram… Mediagol.it Clamoroso, De Rossi al Bologna con Sabatini: il piano

BOLOGNA - Le difficoltà continuano a non spaventarlo, e almeno fino a quando potrà coltivare quella che è una sua grande speranza Walter Sabatini non mollerà Daniele De Rossi, convinto com’è che sareb ...

Gds: “Palermo. Tempo scaduto per le iscrizioni in C, oggi i nomi delle avversarie. Chi rischia…”

08:51Gds: “Mercato Palermo, la priorità resta rimpolpare l’attacco. I nomi…” 08:51Gds: “Palermo. Tempo scaduto per le iscrizioni in C, oggi i nomi delle avversarie. Chi rischia…” 22:51Palermo, ...

BOLOGNA - Le difficoltà continuano a non spaventarlo, e almeno fino a quando potrà coltivare quella che è una sua grande speranza Walter Sabatini non mollerà Daniele De Rossi, convinto com’è che sareb ...08:51Gds: “Mercato Palermo, la priorità resta rimpolpare l’attacco. I nomi…” 08:51Gds: “Palermo. Tempo scaduto per le iscrizioni in C, oggi i nomi delle avversarie. Chi rischia…” 22:51Palermo, ...