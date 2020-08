“Trump ha usato due mie canzoni illegalmente”: Neil Young fa causa al presidente degli Usa (Di martedì 4 agosto 2020) Neil Young fa causa a New York alla campagna di Donald Trump accusandola di aver usato illegalmente due sue canzoni, Rockin’ in the Free World e Devil’s Sidewalk, al comizio di Tulsa. “La decisione – ha spiegato l’avvocato del musicista, Ivan Saperstein – non vuole essere una mancanza di rispetto verso i diritti e le opinioni dei cittadini americani, che sono liberi di sostenere il candidato che vogliono. Ma in buona coscienza Young non può consentire che le sue canzoni siano usate per una campagna divisiva e anti americana di odio e ignoranza”, ha aggiunto. I due brani erano stati suonati anche in occasione del comizio di Trump il 4 luglio al Monte Rushmore. Leggi su sportface

paoloroversi : La procura di Manhattan indaga #Trump per frode fiscale. Alla fine, per non farlo rieleggere, utilizzano la stessa… - ElezioniUsa : #NeilYoung: il cantante @NeilYoungNYA cita in giudizio la campagna per la rielezione di @realDonaldTrump per aver u… - 14alexb : RT @paoloroversi: La procura di Manhattan indaga #Trump per frode fiscale. Alla fine, per non farlo rieleggere, utilizzano la stessa strate… - ValentinaFascia : RT @paoloroversi: La procura di Manhattan indaga #Trump per frode fiscale. Alla fine, per non farlo rieleggere, utilizzano la stessa strate… - CTAMELLINI : RT @paoloroversi: La procura di Manhattan indaga #Trump per frode fiscale. Alla fine, per non farlo rieleggere, utilizzano la stessa strate… -

