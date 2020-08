'Prepariamo il forno crematorio per i migranti': sospeso un responsabile della protezione civile di Grado (Di martedì 4 agosto 2020) commenta Il responsabile della protezione civile di Grado , in provincia di Gorizia, è stato sospeso dopo aver pubblicato un post shock sui social contro i migranti. 'Non preoccupatevi, stiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Prepariamo forno "Prepariamo il forno crematorio per i migranti": sospeso un responsabile della protezione civile di Grado TGCOM "Prepariamo il forno crematorio per i migranti": sospeso un responsabile della protezione civile di Grado

aveva scritto Giuliano Felluga -. Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio, così non rompono più". Il post era in riferimento alla rivolta dei richiedenti asilo ospitati alla ex ...

Tempio crematorio, l’Altair prepara il ricorso al Consiglio di Stato

La Tempio Crematorio Srl, la società che gestisce il forno crematorio di via Braccianese Claudia, ha presentato un ricorso in appello al Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma, previa tu ...

