Cosa sta succedendo ai nostri treni, tra Italo, Trenitalia e le misure del governo (Di lunedì 3 agosto 2020) (foto:tre Stefano Guidi/Getty Images)Il ministro della Salute Roberto Speranza, il 1° agosto, ha emesso un’ordinanza che ripristina le misure di distanziamento fisico su tutti i mezzi pubblici. Le nuove regole hanno creato particolari disagi soprattutto per quanto riguardo il trasporto ferroviario, per le linee dell’alta velocità, in quanto trenitalia e Italo avevano ripristinato la possibilità di riempire nuovamente tutti i posti a sedere, come contemplato sia dal decreto del 14 luglio che dalle linee guida del ministero dei Trasporti. Il risultato è che erano stati venduti più biglietti dei posti a sedere disponibili e le due compagnie si sono dovute adeguare nell’arco di poche ore. Italo ha cancellato alcuni treni – circa 11 – in programma ... Leggi su wired

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore e team manager dell’Inter, ha rilasciato alcune parole sul momento dei nerazzurri e le prospettive future: “Le critiche di Conte alla dirigenza non le posso commentar ...

Il Genoa resta in Serie A, Davide Nicola festeggia con la foto del figlio sotto la curva

Davide Nicola ha celebrato la salvezza conquistata con il Genoa con una maglietta molto speciale. L'allenatore della squadra rossoblu, ha festeggiato l'obiettivo raggiunto con la vittoria sul Verona c ...

