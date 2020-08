Reazione a Catena 2 agosto 2020: le Binario Tre vincono 25mila euro (video) (Di domenica 2 agosto 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 2 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse Le Binario Tre. Si tratta di tre ragazze che si sono conosciute sul treno che le portava all’Università…e da qui il nome. Le Binario Tre – Debora, Vittoria e Valeria -, al loro secondo tentativo sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 25.000 euro. Brave! IL loro montepremi totale sale dunque a 28.625 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 ... Leggi su ascoltitv

CSingola : @GayGuyIt @ilnononano Ma reazione a catena si può rivedere su raiplay? - Leonidas_1886 : @acmattia_1899 Secondo me invece è uno dei giochi peggiori ancora in attività insieme a L’eredità e Conto alla rove… - ilTeoLugarini : Rai1, reazione a catena: -COSA -PASTA -UOVO -PANCETTA “Carbonara” E io pago il canoneeeee - smhviir : ma che palle, io mi stavo guardando reazione a catena, arriva mio padre e cambia canale. MA TUTTO APPOSTO? - lafeshionblo : CHE FEELS RAGA IO NEL 2018 NON MI PERDEVO MAI UNA PUNTATA DI REAZIONE A CATENA E COMORSVO PURE I GIORNALI QUANDO D… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena Reazione a Catena, come fregano le campionesse: sconcerto in studio, ma è regolare? Liberoquotidiano.it Reazione a catena Le Binario 3 nuove campionesse

Le Binario 3 sono le nuove campionesse di Reazione a catena. Il gruppo formato da tre ragazze che si sono conosciute su un treno, ha spodestato Le Tre Brunette che avevano acciuffato il titolo da soli ...

Lo share televisivo del 30 luglio

Una serata ricca d’impegni imperdibili quella del 30 luglio per i telespettatori TV: ad aggiudicarsi il picco di ascolti è stato Temptation Island – Un mese dopo, e a seguire La mia bella famiglia Ita ...

Le Binario 3 sono le nuove campionesse di Reazione a catena. Il gruppo formato da tre ragazze che si sono conosciute su un treno, ha spodestato Le Tre Brunette che avevano acciuffato il titolo da soli ...Una serata ricca d’impegni imperdibili quella del 30 luglio per i telespettatori TV: ad aggiudicarsi il picco di ascolti è stato Temptation Island – Un mese dopo, e a seguire La mia bella famiglia Ita ...