Coronavirus, i dati: nuovi casi in calo, sono 239 in 24 ore. Altri 8 morti, tutti in Lombardia (Di domenica 2 agosto 2020) sono 239 i nuovi positivi al Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato ancora in leggero calo rispetto a sabato, quando erano stati 295. Le nuove vittime invece sono 8 e tutte in Lombardia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, i dati: calano i nuovi casi, sono 295 nelle ultime 24 ore. Altre 5 vittime Il Fatto Quotidiano

Coronavirus, bollettino del 2 agosto: cala il contagio in Italia, sette i nuovi positivi in Sicilia

Cala ancora il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +7. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Rimane a 39 il numero dei ricoverati in ospedale, con 3 quelli ...

