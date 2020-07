Cremazioni false e sciacalli veri. Schiaffo dell’Ama ai sovranisti. Quindici indagati per l’ultimo scandalo nella Capitale. FdI e Lega attaccano la Raggi, ma sbagliano mira (Di sabato 18 luglio 2020) Sono Quindici gli indagati nell’inchiesta sulle false Cremazioni. Uno scandalo fatto di cadaveri in attesa di essere cremati che vengono fatti a pezzi da operatori dell’Ama e gettati nelle fosse comuni. Un sistema messo su all’interno del cimitero Flaminio a Prima Porta, con un accordo tra dipendenti della municipalizzata e impresari funebri, per cui gli inquirenti hanno ipotizzato i reati di truffa, corruzione, induzione alla corruzione e vilipendio di cadavere. L’indagine è diventata subito arma per i sovranisti, che con il solito sciacallaggio politico hanno cercato di colpire la sindaca Virginia Raggi, ma a far collezionare loro l’ennesima figuraccia è stata la stessa Ama, specificando che i dipendenti ... Leggi su lanotiziagiornale

