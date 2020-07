Autostrade: i Benetton fanno le vittime, ma questo accordo è buono sia per gli italiani sia per Atlantia (Di giovedì 16 luglio 2020) E dopo l’accordo si levò alto il grido di dolore di Luciano Benetton: “Ci stanno trattando peggio di una cameriera!”. Per giudicare chi perde e chi vince dopo il lunghissimo braccio di ferro su Autostrade bisogna andare contro le narrazioni filo-aziendali che hanno dominato tutti i media mainstream in questi giorni. Bisogna prendere questo sfogo senza cedere alla tentazione dell’irruzione, con molto rispetto, ma anche avere il coraggio di apprezzarlo per contrario. È un buon segno. Si capisce ovviamente che i Benetton soffrano, e si considerino parte lesa, in virtù di quello che stanno perdendo. Ma quello che indubbiamente perde il privato, nella vicenda Autostrade, stavolta lo guadagna l’interesse pubblico. Così mi interessa ... Leggi su tpi

