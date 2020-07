Cerciello, il suocero sviene in Aula durante il processo. Il collega Varriale: 'Dicemmo: siamo carabinieri' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Momenti di apprensione nell'Aula Occorsio del Tribunale di Roma al processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Rega. Mentre veniva fatta ascoltare in udienza la telefonata ai ... Leggi su leggo

Affaritaliani : Omicidio Cerciello, suocero sviene durante l’udienza - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Si sente male il suocero di Cerciello Rega. Processo rinviato - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Omicidio Cerciello, il suocero ascolta audio delle ultime ore del carabiniere ucciso e sviene in aula - FarodiRoma : Si sente male il suocero di Cerciello Rega. Processo rinviato - romatoday : roma Omicidio Cerciello, il suocero ascolta audio delle ultime ore del carabiniere ucciso e sviene in aula… -