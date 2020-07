Amici, che fine ha fatto Lele ex di Elodie? Oggi tutto muscoli [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si sono conosciuti alla 15° edizione di Amici Di Maria De Filippi, ma la loro storia è naufragata ben presto. Lei è diventata un’autentica star, lui è scomparso quasi del tutto dalle scene. Di chi stiamo parlando? Di Elodie Di Patrizi e di Lele Esposito. Ma sapete com’è diventato il giovane? Diversissimo! Photo by – … L'articolo Amici, che fine ha fatto Lele ex di Elodie? Oggi tutto muscoli FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

teatrolafenice : ?? «Quando si scoprirà il centro dell’universo, molte persone saranno dispiaciute nello scoprire che non sono loro»… - marcodimaio : Un augurio a tutti gli amici francesi per la festa nazionale. Anche per loro le celebrazioni saranno in forma ridot… - GiovanniToti : Solidarietà agli amici del comitato “Salviamo Genova e la Liguria”, che si sono impegnati concretamente per tutalar… - shortskirtss : @magarirossa beh in realtà sì, considerando che prima di essere qualcosa in più sono amici dovrebbero aiutarmi, o a… - LaSalete07 : RT @patriziaeraldi1: Günaydin ????????L’AMICIZIA quella Vera È per SEMPRE ...e grazie alla complicità che Vi lega ...LAVORATE da DIO e Regalat… -