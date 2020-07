Naya Rivera di Glee trovata morta al Lago Piru (Di martedì 14 luglio 2020) Naya Rivera, star di Glee, trovata morta: il corpo senza vita recuperato sul fondale del Lago Piru dopo giorni di ricerche. A darne la notizia la polizia di Ventura È stato ritrovato un corpo sul fondale del Lago Piru. Il cadavere è stato identificato come quello di Naya Rivera, l’attrice scomparsa lo scorso 8 luglio durante una… L'articolo Naya Rivera di Glee trovata morta al Lago Piru Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica “Naya Rivera ha salvato il figlio e poi è annegata, non è riuscita a risalire in barca”

Naya Rivera è morta dopo essere riuscita a mettere in salvo il figlio Josey, di 4 anni. A riferirlo nel corso della conferenza stampa indetta dopo il ritrovamento del corpo dell’attrice è stato lo sce ...

Naya Rivera di Glee é morta a 33 anni, arriva la conferma.

L’attrice di Glee Naya Rivera é morta tragicamente alla giovanissima età di 33 anni. Naya sarebbe morta annegata nel lago Piru, dove era andata insieme a suo figlio di soli quattro anni Josey, che l’h ...

