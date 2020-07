DAYDREAMER, anticipazioni puntata di mercoledì 15 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) anticipazioni puntata di DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di mercoledì 15 luglio 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio 2020Per poter girare la sua pubblicità per i prodotti organici, Levent chiede a Can di allestire per i dipendenti un banchetto interamente vegano. Nihat, grazie alla nuova “società” fondata con Muzaffer e il macellaio Osman, riesce così ad inserirsi nel progetto ed ottiene l’incarico per preparare il catering. Mevkibe, che ha preso letteralmente il possesso del negozio di generi alimentari, non vede di buon occhio la nuova fatica imprenditoriale del marito. Mentre Polen cerca di capire più a fondo quale ... Leggi su tvsoap

noe_yaman : RT @MasterAb88: Inizia alla grande #DayDreamer che ieri, 13 luglio, realizza oltre 2,4 milioni col 20,7%. Con che coraggio Canale5 sospende… - rts030303 : RT @MasterAb88: Inizia alla grande #DayDreamer che ieri, 13 luglio, realizza oltre 2,4 milioni col 20,7%. Con che coraggio Canale5 sospende… - RBelyova : RT @MasterAb88: Inizia alla grande #DayDreamer che ieri, 13 luglio, realizza oltre 2,4 milioni col 20,7%. Con che coraggio Canale5 sospende… - redazionetvsoap : #DayDreamer #anticipazioni La trama di #domani, #15luglio - rhniw3 : RT @MasterAb88: Inizia alla grande #DayDreamer che ieri, 13 luglio, realizza oltre 2,4 milioni col 20,7%. Con che coraggio Canale5 sospende… -