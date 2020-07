Coronavirus: Bulgaria, 159 casi e 8 decessi in 24 ore (Di martedì 14 luglio 2020) ANSAmed, - BELGRADO, 14 LUG - Prosegue la ripresa dei contagi in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus sono stati 159, per un totale di 7.411 dall'inizio dell'epidemia. ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Coronavirus: Bulgaria, 159 casi e 8 decessi in 24 ore - CorriereQ : Coronavirus: Bulgaria, 159 casi e 8 decessi in 24 ore - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre seimila casi positivi in #Russia nelle ultime 24 ore. In #Bulgaria marcia indietro del ministero dell… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre seimila casi positivi in #Russia nelle ultime 24 ore. In #Bulgaria marcia indietro del ministero dell… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre seimila casi positivi in #Russia nelle ultime 24 ore. In #Bulgaria marcia indietro del ministero dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bulgaria Coronavirus: Bulgaria, 159 casi e 8 decessi in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA La 'ndrangheta e gli affari col coronavirus: così il clan puntava ai soldi dell'emergenza covid

Le lunghe mani della 'ndrangheta sui soldi per l'emergenza coronavirus. Martedì mattina la guardia di finanza di Milano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha arrestato otto persone - ...

Coronavirus: Bulgaria, 159 casi e 8 decessi in 24 ore

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 LUG - Prosegue la ripresa dei contagi in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 159, per un totale di 7.411 dall'inizio dell'epidemia. Secon ...

Le lunghe mani della 'ndrangheta sui soldi per l'emergenza coronavirus. Martedì mattina la guardia di finanza di Milano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha arrestato otto persone - ...(ANSAmed) - BELGRADO, 14 LUG - Prosegue la ripresa dei contagi in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 159, per un totale di 7.411 dall'inizio dell'epidemia. Secon ...