Corona virus: Italia, 12919 positivi a test (-238 in un giorno) con 34984 decessi (17) e 195441 guariti (335). Totale di 243344 casi (114) Dati della protezione civile (Di martedì 14 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 12919 positivi a test (-238 in un giorno) con 34984 decessi (17) e 195441 guariti (335). Totale di 243344 casi (114) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

eliodemaria : RT @AthosDeLuca: PARCHEGGI GRATUITI PER SMUOVERE LA CITTA' DOVE NON SUCCEDE PIU' NULLA ,LE PERSONE DEPRESSE DAL CORONA VIRUS,DALLA CRISI,DA… - NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 12919 positivi a test (-238 in un giorno) con 34984 decessi (17) e 195441 guari… - eyeseuIgi : - 32 giorni all’ultimo film di fate se dio e il corona virus ce la mandano buona - malumichi : RT @GisellaPagano: @Europeo91785337 @LuciaLaVita1 @Mobius79311435 @fattoquotidiano Non toccate Conte. E' riuscito a portarci fino qui con i… - NatsBby1 : @Fynst_stalker Anti no Corona virus -