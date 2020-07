Ritrovato nel lago il corpo dell’attrice: aveva solo 33 anni. (Di lunedì 13 luglio 2020) L'attrice americana Naya Rivera, star di una delle serie tv più amate di sempre, Glee, è scomparsa all'età di 33 anni, dopo aver fatto un bagno in un lago californiano, dal quale non è più riemersa. L'accaduto è stato raccontato da suo figlio di quattro anni, che aspettava invano il suo ritorno ed è rimasto solo sulla barca che la madre aveva affittato per trascorrere una giornata insieme. Sommozzatori, droni e agenti di polizia si sono attivati immediatamente per trovare il corpo della giovane attrice, probabilmente senza vita. Il corpo Ritrovato il 13 luglio Lo Sceriffo della Contea di Ventura ha fatto sapere che nel lago Piru era stato Ritrovato un ... Leggi su howtodofor

