Klipsch T5 II, i nuovi auricolari in-ear true wireless del leggendario brand Hi-Fi (Di lunedì 13 luglio 2020) Durante un evento virtuale tenutosi in videoconferenza, Klipsch, storico marchio dell’Hi-Fi statunitense, ha annunciato la nuova serie di auricolari true wireless T5 II in tre varianti: classica, Sport e McLaren Edition. La seconda generazione di cuffie true wireless prodotte da Klipsch Audio racchiude in sé tutta l’esperienza dell’azienda maturata nella realizzazione delle T5 di prima generazione e si evolve migliorando in alcuni aspetti chiave. Prima del raggiungimento del prodotto definitivo, infatti, sono stati progettati ben 30 diversi prototipi sottoposti a test da parte di utenti selezionati. Il design delle Klipsch T5 II true wireless è stato ripensato per renderle più ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Klipsch nuovi Klipsch T5 II, i nuovi auricolari in-ear true wireless del leggendario brand Hi-Fi Il Fatto Quotidiano Klipsch T5 II, i nuovi auricolari in-ear true wireless del leggendario brand Hi-Fi

Il design delle Klipsch T5 II True Wireless è stato ripensato per renderle più compatte e più confortevoli senza rinunciare alle caratteristiche che hanno permesso alla prima versione di riscuotere un ...

McLaren, arrivano gli auricolari true wireless firmati Klipsch

I nuovi auricolari Klipsch saranno disponibili da agosto a 280, (n prezzo da McLaren), insomma euro con incluso anche un libro in edizione speciale e un certificato di autenticità in metallo.

Il design delle Klipsch T5 II True Wireless è stato ripensato per renderle più compatte e più confortevoli senza rinunciare alle caratteristiche che hanno permesso alla prima versione di riscuotere un ...I nuovi auricolari Klipsch saranno disponibili da agosto a 280, (n prezzo da McLaren), insomma euro con incluso anche un libro in edizione speciale e un certificato di autenticità in metallo.