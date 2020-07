Il distanziamento sociale non ferma i fan di Vasco a Zocca, assalto al Kom per il ritorno a casa (Di lunedì 13 luglio 2020) Come da tradizione, Vasco a Zocca ha attirato la prima ondata di fan che si sono presentati sul cancello di casa sua, armati di cellulare e mascherina. Il Kom non si è sottratto al loro affetto e ha iniziato a firmare i primi autografi della stagione, oltre ai tanti selfie con i numerosi irriducibili che hanno affollato l'esterno della sua abitazione emiliana nella quale sono comparsi anche i bollini per il distanziamento sociale. L'arrivo di Vasco si è svolto nel rispetto delle norme imposte per il distanziamento sociale, alla presenza delle forze dell'ordine che hanno fatto rispettare le regole. Il Sindaco di Zocca era già pronto per questo avvenimento, che ha preparato con la collaborazione del Prefetto, come ... Leggi su optimagazine

