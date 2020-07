FORMAZIONI Parma Bologna: Kulusevski e Palacio in panchina (Di domenica 12 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Parma Bologna Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Bologna, match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/2020. Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Darmian, Kucka, Sprocati.Allenatore: D’Aversa Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.Allenatore: Mihajlovic Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juve_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Parma-Bologna, le formazioni ufficiali - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Parma-Bologna, le formazioni ufficiali - CalcioWeb : Formazioni ufficiali Serie A, le scelte degli allenatori per le gare delle 19.30: sorprese Fiorentina e Parma - - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SERIE A - Parma-Bologna, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Parma-Bologna, le formazioni ufficiali -