“Oggi in tv”, la programmazione di martedì 7 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) Fiction e serie tv sono il pezzo forte di questo martedì in prima serata. Oggi in tv da #CartaBianca, dove si parlerà dei botta e risposta tra Conte e i suoi detrattori, ad House Party che vede tra gli ospiti Michelle Hunziker e il Volo, passando per il cinema, il palinsesto è molto variegato. Andiamo a vedere nello specifico, canale per canale, da Rai a Mediaset qual è la programmazione del 7 luglio. Il grande cinema del martedì Tanto in casa Rai, quanto sulle reti Mediaset, quest’oggi non mancano i titoli di grandi film, e ce n’è per tutti i gusti, dal clut anni ’90 al cinema italiano di ultima generazione. Su Rai 1 con Raoul Bova e Ricky Memphis Alle 21.25 su Rai 1 va in onda il film del 2015 di Carlo Vanzina, Torno Indietro, Cambio Vita, con Raoul Bova e Ricky e Memphis. Una commedia delle seconde ... Leggi su thesocialpost

giubileif : Alle 14.30 sarò in diretta su America Oggi Tv, la televisione degli italiani in America, in Italia visibile su… -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews