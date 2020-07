Giappone, da venerdì tornano i tifosi sugli spalti per il baseball e il calcio (Di lunedì 6 luglio 2020) Anche in terra asiatica si pensa ad un rallentamento delle misure di sicurezza. Una delle ultime notizie riguarda il Giappone, dove da venerdì torneranno ufficialmente i tifosi sugli spalti. Mentre in Italia si pensa ad una graduale riapertura degli stadi, nel paese nipponico gli spettatori potranno nuovamente fare il loro ingresso per quanto riguarda i campionati professionistici di baseball e calcio. Sempre delicata la scelta sul numero massimo di persone a cui sarà consentito entrare: in Giappone sarà di 5 mila persone, oppure pari al 50% della capienza totale dell’impianto. Leggi su sportface

sportface2016 : #Baseball e #calcio, in #Giappone piccole riaperture - madeinboh : @SonoNesqui @taxwasp Venerdì sono uscito con la nausea, avevo mangiato troppo. Però è troppo buono. E cazzarola sto… - ekosungram : RT @ValeYellow46: Twin Ring Motegi,Giappone Venerdì,prove libere ?? @TINOFoto - ekosungram : RT @ValeYellow46: Twin Ring Motegi,Giappone Venerdì,prove libere ?? @FAlex79 -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone venerdì Riapertura frontiere: chi può entrare in Unione Europea. Bloccati americani e russi Corriere della Sera