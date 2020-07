Diaco, flop e polemiche: la drastica decisione della Rai su ‘Io e te’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Pierluigi Diaco al centro delle polemiche per la conduzione del programma ‘Io e Te’ che registra ascolti flop: la Rai pronta ad un drastico provvedimento polemiche tanti, spettatori pochi. Pierluigi Diaco e il suo ‘Io e Te‘ non fa breccia, se non sulle cronache per le uscite del giornalista e così alla Rai pensano ad un provvedimento drastico per il programma pomerdiano di Rai Uno. Nel palinsesto autunnale, infatti, non ci sarà spazio per Diaco: cancellato il talk che accompagna i pomeriggi estivi dell’ammiraglia Rai. A viale Mazzini, secondo quanto riferisce ‘Blogo’, hanno messo sul piatto gli ascolti di Io e Te e le tante polemiche delle ultime settimane. Il risultato per Diaco, Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo è stato sconfortante. Sempre battuti da Canale 5, la Rai ha deciso per la chiusura del programma. ... Leggi su bloglive

mariowurz : @StefanoColetta2 Direttore faccia una cosa metta un fiocco a Diaco e lo restituisca a Costanzo lo faccia lavorare l… - GIOURSO : RT @DavideDimic: @davidemaggio @Striscia Credo Diaco flop. Quando si floppa sono più isterici/che - ASlash16 : @94AronoelE Stesso pensiero, Greco è un conduttore meraviglioso, il quiz era bellissimo e davvero meritevole. Tolto… - ASlash16 : Hanno tolto Zero e Lode, quiz meraviglioso (per ragazzi e anziani, perfetto!) per far posto prima alla Balivo (flop… - GIOURSO : RT @MasterAb88: #lavitaindiretta senza concorrenza fa il solito 15%. Flop per Falchi e Convertini (12%) e Diaco (9%). Male pure la Maggioni… -

Il marito di Mara Maionchi, Alberto Salerno, e Mario Adinolfi sottolineano sui social la presunta "omosessualizzazione" di Raiuno, ecco le reazioni "Ma com’è che su Rai Uno ci sono un sacco di gay? Ch ...

