Tormentone estate 2020, e se fosse Portofino de Il Pagante – VIDEO e TESTO (Di sabato 4 luglio 2020) Nata come fenomeno YouTube, Il Pagante è una realtà musicale meneghina davvero importante: ogni singolo VIDEO pubblicato fa milioni di view (complice anche la presenza di tanta fregna) e per loro stessa natura le canzoni sono un Tormentone, tra ritornello easy listening (le strofe, invece, non sono poi così banali) e immancabile drop. Devo ammettere, sia pur con pudore, che conosco una gran parte delle canzoni del trio. Lo faccio con pudore perché sono dei fighetti e non ho mai amato i fighetti pur avendoci avuto sempre a che fare, perché sono un terrone e dovrei essere offeso da Un Terrone Va Di Moda (che in realtà mi fa divertire un sacco) e perché in un VIDEO attaccavano la categoria dei trentenni, cui mi accingevo a far parte, e quindi non posso che vergognarmi di questa passione per Il Pagamento. Tant’è che li ... Leggi su nonsolo.tv

Rocco Hunt ha pubblicato "A un passo dalla Luna", la nuova canzone estiva che lo vede duettare con Ana Mena. Il rapper di Salerno ha scelto di presentarsi alla gara dei tormentoni sempre con un ritmo ...

Purtroppo l'estate è arrivata anche quest'anno

Abbiamo discusso per mesi se l'estate 2020 sarebbe stata l'unica senza tormentoni, e sulle prime sembrava quasi fosse così: niente ritmi latini, feat. coi tamarri ispanici, niente riferimenti a sole-m ...

