Il centrodestra ritrova l'unità in piazza: "Noi squadra di governo" (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Il centrodestra ritrova la piazza, promette di "vincere le elezioni regionali" d'autunno e torna a chiedere di andare alle politiche anticipate per "liberare" il Paese da un "governo di incapaci". Come annunciato da settimane, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia riescono a organizzare, in coincidenza con l'Independence day statunitense, la prima vera manifestazione di partito dall'inizio della pandemia. Nel cuore di Roma, piazza del Popolo è divisa in quattro settori: 4280 sedie distanziate - questo il limite fissato dalla prefettura - ciascuna con sopra una bandiera tricolore. Alla piazza si accede, da ingressi differenziati, solo se si è già in possesso di pass e previa misurazione della temperatura corporea. Insomma, si tratta di una manifestazione, almeno sulla carta, che si svolge in tutta sicurezza, dopo il clamore suscitato dal flash ... Leggi su agi

