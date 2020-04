Coronavirus, Coldiretti: “1 milione i nuovi poveri che hanno bisogno di aiuto per mangiare. Il 20% vive in Campania, il 9% in Lombardia” (Di venerdì 24 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus e il lockdown deciso per contenere l’epidemia hanno effetti pesantissimi sulla situazione economica delle famiglie italiane. Dall’inizio delle limitazioni, che hanno inevitabilmente causato anche la perdita di opportunità di svolgere lavori occasionali, 1 milione di persone in più è costretto a chiedere aiuto per mangiare. La stima è della Coldiretti e si basa sul numero di persone che hanno beneficiato di aiuti alimentari attraverso il fondo europeo Fead, distribuiti da associazioni come la Caritas e il Banco Alimentare che hanno registrato un aumento anche del 40% delle richieste di aiuto. Tra i “nuovi poveri”, secondo la confederazione, ci sono “coloro che hanno perso il lavoro e non possono utilizzare lo smart working, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Coldiretti : l’Italia sta ancora pagando l’effetto “pizza corona”

