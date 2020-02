Coronavirus | sindaco Noventa Padovana | da Ulss conferma caso positività

Coronavirus - il sindaco : “Migliorano le condizioni della 24enne” : Tempo di lettura: 1 minuto Caserta – “La ragazza sta meglio. E’ al Cotugno, seguita costantemente in un centro di alta specializzazione. I tamponi suoi familiari e sulle persone che sono state in contatto con lei sono risultati negativi. E’ stato attivato il periodo di quarantena di 14 giorni per tutte queste persone“. Così il sindaco di Caserta, Carlo Marino, che ha aggiornato la cittadinanza sulle condizioni ...

Coronavirus - sindaco di Pozzallo difende migranti : “Negativi ai test” : A seguito dello sbarco di 276 migranti nel porto della cittadina ragusana di Pozzallo, avvenuto lo scorso 23 febbraio tramite la nave Ocean Viking, il sindaco Roberto Ammatuna ha voluto pubblicare un video in cui prende le distanze dai timori che i migranti possano essere portatori del Coronavirus: “Abbiamo messo in modo una già rodata ed efficiente macchina di accoglienza, usando tutti gli accorgimenti anche richiede la situazione attuale ...

Coronavirus : sindaco Palermo - 'grave errore parole Musumeci su turisti del nord' : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – "Credo che le parole del presidente Musumeci, con l'esplicito invito ai cittadini lombardi e veneti a 'rimandare' le loro visite in Sicilia siano state un grave errore perché rischiano di esasperare, proprio per l'autorevolezza di chi le ha pronunciate, un già grave clima di psicosi e perché mortificano la professionalità degli operatori sanitari che ...

Coronavirus : sindaco Palermo - ‘grave errore parole Musumeci su turisti del nord’ : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – “Credo che le parole del presidente Musumeci, con l’esplicito invito ai cittadini lombardi e veneti a ‘rimandare’ le loro visite in Sicilia siano state un grave errore perché rischiano di esasperare, proprio per l’autorevolezza di chi le ha pronunciate, un già grave clima di psicosi e perché mortificano la professionalità degli operatori sanitari che operano in Sicilia e di ...

Coronavirus : sindaco Palermo - 'grave errore parole Musumeci su turisti del nord' : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) - "Credo che le parole del presidente Musumeci, con l'esplicito invito ai cittadini lombardi e veneti a 'rimandare' le loro visite in Sicilia siano state un grave errore perché rischiano di esasperare, proprio per l'autorevolezza di chi le ha pronunciate, un già grave cl

Coronavirus : sindaco Siracusa - 'in città nessuna ragione di allarme ma siamo pronti a intervenire' : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) - "Continuiamo a monitorare l'evolversi delle notizie sul Coronavirus, sia negli aspetti generali che rispetto alla situazione siciliana, e saremo pronti a intervenire, se necessario, di concerto con le altre istituzioni ad ogni livello, a cominciare da quelle sanitarie,

Coronavirus : sindaco Siracusa - ‘in città nessuna ragione di allarme ma siamo pronti a intervenire’ : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – “Continuiamo a monitorare l’evolversi delle notizie sul Coronavirus, sia negli aspetti generali che rispetto alla situazione siciliana, e saremo pronti a intervenire, se necessario, di concerto con le altre istituzioni ad ogni livello, a cominciare da quelle sanitarie, e attraverso la nostra struttura di Protezione civile già attiva. Al momento a Siracusa non sussistono ragioni di ...

Coronavirus - a Castelnuovo di Conza l’ordinanza del sindaco Di Geronimo : Tempo di lettura: 2 minutiCastelnuovo di Conza (Sa)- La massima premura e tanta attenzione. Il primo cittadino di Castelnuovo di Conza, Francesco Di Geronimo, non ha perso tempo. Il rientro a casa di un concittadino da Cremona ha spinto il sindaco ad emettere un’ordinanza pur in assenza di sintomi da Coronavirus. Di seguito l’ordinanza: “Ordinanza n. 26 del 25 febbraio 2020, di applicazione della quarantena con ...

Coronavirus : sindaco Palermo convoca tavolo su turismo : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha convocato oggi pomeriggio un tavolo, con gli operatori del settore, per affrontare le conseguenze sul turismo dell'emergenza Coronavirus. "Già da tempo siamo impegnati nella promozione turistica della città, con risultati che so

Coronavirus : nel cremonese un caso - sindaco Spino d'Adda avvisa cittadini : Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Il sindaco di Spino d'Adda, nel cremonese, Luigi Poli, avvisa la cittadinanza con una nota pubblicata sul sito del Comune che nella cittadina è stato accertato un caso di Coronavirus. "Invito tutti - scrive il sindaco - a evitare inutili, inopportuni e ingiustificati al

Coronavirus : sindaco Palermo convoca tavolo su turismo : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha convocato oggi pomeriggio un tavolo, con gli operatori del settore, per affrontare le conseguenze sul turismo dell’emergenza Coronavirus. “Già da tempo siamo impegnati nella promozione turistica della città, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti – ha detto Orlando – Partendo dalla cultura dell’accoglienza, Palermo si è ...

Coronavirus : nel cremonese un caso - sindaco Spino d’Adda avvisa cittadini : Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Il sindaco di Spino d’Adda, nel cremonese, Luigi Poli, avvisa la cittadinanza con una nota pubblicata sul sito del Comune che nella cittadina è stato accertato un caso di Coronavirus. “Invito tutti – scrive il sindaco – a evitare inutili, inopportuni e ingiustificati allarmismi e a seguire attentamente le semplici regole di comportamento, ampiamente diffuse nei giorni scorsi e ...

Coronavirus : sindaco Palermo convoca tavolo su turismo : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha convocato oggi pomeriggio un tavolo, con gli operatori del settore, per affrontare le conseguenze sul turismo dell'emergenza Coronavirus. "Già da tempo siamo impegnati nella promozione turistica della città, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti – ha detto Orlando – Partendo dalla cultura dell'accoglienza, Palermo si ...

Coronavirus : nel cremonese un caso - sindaco Spino d’Adda avvisa cittadini : Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Il sindaco di Spino d’Adda, nel cremonese, Luigi Poli, avvisa la cittadinanza con una nota pubblicata sul sito del Comune che nella cittadina è stato accertato un caso di Coronavirus. “Invito tutti – scrive il sindaco – a evitare inutili, inopportuni e ingiustificati allarmismi e a seguire attentamente le semplici regole di comportamento, ampiamente diffuse nei giorni scorsi e ...