LIVE Perugia-Tours 0-0, Champions League volley in DIRETTA: si parte, la Sir vuole i quarti! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e streaming 20:28 Riscaldamento completato, ci siamo! 20:25 Questa sera, almeno sulla carta, Perugia è nettamente favorita, la formazione di Vital Heynen è superiore sotto tutti i punti di vista, nonostante ciò sarà importante mantenere il ritmo alto per evitare di perdere punti per strada. 20:22 Ricordiamo che a raggiungere i quarti di finale saranno solo le prime dei rispettivi gruppi, più le tre migliori seconde. 20:19 La squadra francese, invece, sembra ormai spacciata in ottica passaggio del turno, la vittoria contro il Benifca non basta, viste le due sconfitte contro la corazzata italiana e contro la formazione polacca. 20:16 Il percorso in Champions League della Sir è stato fino a questo momento netto: la squadra del presidente Sirci ha superato 3-0 il Tours e 3-1 il Verva Warszawa e il Benfica. 20:13

