Emilia-Romagna, Vittorio Feltri insulta gli elettori di Bonaccini: “Il comunismo è una malattia mentale da cui non si può guarire” (Di martedì 28 gennaio 2020) Emilia-Romagna: Vittorio Feltri insulta gli elettori di Bonaccini Vittorio Feltri insulta gli elettori dell’Emilia-Romagna e in particolare quelli che hanno votato per il governatore uscente Stefano Bonaccini. Nel suo consueto editoriale su Libero, dal titolo “Sembra che il Pd abbia vinto la guerra mondiale”, il giornalista spiega i motivi perché, a suo avviso, era impossibile per la Lega strappare al Partito Democratico la regione rossa. “Ho letto vari commenti post elettorali e ne ho tratto l’impressione che il Pd abbia vinto la guerra mondiale” scrive Feltri nel suo editoriale. “In realtà ha solo riconquistato una regione rossa da sempre. Una impresa storica o una semplice conferma che l’Emilia Romagna è un vivaio di riciclati, passati disinvoltamente da Stalin a Occhetto, e da questi, strada facendo, sono arrivati, in una decrescita ... tpi

