Regionali, l'Emilia non si Lega (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Emilia non si Lega. È una rivolta del cuore profondo dell’Emilia a fermare il tentativo di “spallata” di Salvini, che ha trasformato queste elezioni in un referendum su di sé, mostrando (a differenza di quanto accaduto in Umbria) il volto più estremo, radicale e oltranzista. La caccia all’uomo via citofono, la Gregoretti, l’arroganza del vincitore annunciato hanno prodotto una profonda “reazione democratica”. La chiave è la partecipazione, ai livelli delle europee, dunque alta, segno che il voto è stato percepito come un voto politico. Ma più alta nelle province “rosse” che in quelle dove è forte il centrodestra: a Bologna, Reggio e Modena dieci punti in più di Parma, Piacenza Rimini.Ecco, l’Emilia profonda si è risvegliata davanti al ... huffingtonpost

