La morte politica del Movimento Cinque Stelle (Di lunedì 27 gennaio 2020) La morte politica del Movimento Cinque Stelle Si è giunti alla vigilia di domenica 26 gennaio con delle previsioni assolutamente incerte su chi avrebbe vinto queste elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Soprattutto nella prima delle due regioni non era mai successo di arrivare alle urne con una reale e concreta possibilità che il candidato di centrosinistra – in questo caso il governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd) – potesse essere espugnato da una storica roccaforte del centrosinistra da una Lega assolutamente “inedita” in quei territori. E, mentre vengono scrutinate le ultime sezioni e i risultati diventano definitivi, la certezza è sicuramente una: la sconfitta del M5s. Non che i candidati grillini siano infatti stati presi molto in considerazione in quello che, sia in Emilia-Romagna che in Calabria, è sempre stato considerato un duello che da ... tpi

riotta : Problema #M5S è vuoto leadership politica intellettuale da morte #Casaleggio padre. Chi chiama a congresso moviment… - AnnaLaisa_1 : RT @riotta: Problema #M5S è vuoto leadership politica intellettuale da morte #Casaleggio padre. Chi chiama a congresso movimento? @beppe_gr… - Venere781 : RT @51fini: Emilia Romagna, Diego Fusaro annuncia la morte del Movimento 5 Stelle: 'Ha scelto di suicidarsi nel PD ?@DiegoFusaro? https://… -