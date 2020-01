Allerta Meteo della Protezione Civile, arriva il maltempo: forti venti su gran parte delle Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Allerta Meteo – Una vasta depressione di origine nord-atlantica, in rapido avvicinamento alla nostra penisola determinerà, dalle prossime ore, una progressiva e generale intensificazione della ventilazione, specie sui settori appenninici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dalla notte di oggi, lunedì 27 gennaio, venti da forti a burrasca, sud-occidentali, con raffiche ... meteoweb.eu

