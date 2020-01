Mafie, De Raho: “Cosa Nostra e la ‘ndrangheta sono cresciute grazie alla massoneria. Là dove c’è segreto, c’è certamente qualcosa di illegale” (Di domenica 26 gennaio 2020) “E’ la massoneria che comanda, che ha la forza di andare avanti e sviluppare la Nostra economia. E’ ormai documentato attraverso numerose indagini che Cosa Nostra e la ‘Ndrangheta sono cresciute proprio grazie alla massoneria”. E’ quanto ha detto il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, nel corso di un incontro a Napoli descrivendo la massoneria come “quella camera in cui le varie forze condividono progetti. Ci sono la politica, la ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, professionisti, magistrati, imprenditori. Ci sono tutte le categorie”. “L’economia e la politica – ha aggiunto il capo della Dna – si sono incontrate con le Mafie in quei salotti ed è lì che hanno dato corpo, che hanno effettivamente costituito quel comitato d’affari che ha poi determinato infiltrazioni negli appalti, acquisizioni ... lanotiziagiornale

