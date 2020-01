Meningite a Palermo, ricoverata 53enne in gravi condizioni: è una maestra dell’Ospedale pediatrico (Di sabato 25 gennaio 2020) Paura a Palermo, dove una donna di 53 anni è ricoverata per Meningite e in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civico. La paziente è una insegnante dell'ospedale dei Bambini della città siciliana, ma per i suoi alunni non dovrebbero esserci problemi: "La docente già da alcuni giorni non si recava al lavoro. Quindi non c'è alcuna urgenza di una profilassi per i bambini del nosocomio". fanpage

