Verissimo, Valeria Marini sul fidanzato: “L’ho tenuto nascosto perché…” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Valeria Marini presenta il suo nuovo fidanzato (Gianluigi) a Verissimo “Sono innamorata! L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. Averlo vicino mi ha aiutato tanto, stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati” Così si è espressa Valeria Marini a Verissimo ospite della puntata di domani. Silvia Toffanin ha avuto modo di parlare con la valeriona nazionale che si è aperta come non mai svelando a tutto il pubblico italiano il suo nuovo fidanzato Gianluigi, un imprenditore di vent’anni più giovane. Quando si è nel mondo dello spettacolo, dove tutto viene cannibalizzato, anche e soprattutto l’amore, Valeria Marini ha voluto aspettare prima di parlarne apertamente di fronte alle telecamere di un programma televisivo seguito come Verissimo. Verissimo, Valeria Marini ... lanostratv

novasocialnews : Valeria Marini presenta a 'Verissimo' il suo nuovo fidanzato: 'Sono innamorata di Gianluigi' #novasocialnews… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Verissimo” tra gli ospiti Eleonora Abbagnato, Paola Cortellesi, Giulia de Lellis, Eleonora Pedron, Valeria Marin… - LezioniEuropaTw : Anticipazioni Verissimo: tra gli Ospiti Paola Cortellesi, Aldo Giovanni e Giacomo, Giulia De Lellis e Valeria Marin… -