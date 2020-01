LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 24 gennaio: orari e programma Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, venerdì 24 gennaio 2020: oltre al corposo programma degli Sport invernali spiccano naturalmente gli Australian Open di tennis (scenderà in campo a Melbourne l’ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile, ovvero Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che sarà opposto alla testa di serie numero 22, l’argentino Guido Pella), ma saranno protagonisti anche gli Europei di pallanuoto maschile e l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano. Sarà una giornata piena di tanti eventi, soprattutto tra gli Sport invernali: lo sci alpino fa tappa in Austria con gli uomini ed in Bulgaria con le donne, mentre ci saranno anche gli Europei di pattinaggio artistico e ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Si svela la @DucatiMotor! LIVE su - OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale - zazoomblog : LIVE Sport Invernali 24 gennaio in DIRETTA: sci alpino Dorothea Wierer Europei pattinaggio artistico nel menù del v… -