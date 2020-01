La Polonia se ne infischia dell'Ue. Passa legge contro i giudici critici verso il governo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un colpo di scure sull’indipendenza dei giudici polacchi e sul principio della divisione dei poteri. Nonostante gli avvertimenti dell’Unione europea e le proteste delle toghe di mezza Europa. La camera bassa del Parlamento di Varsavia ha dato di fatto il via libera alla nuova legge sul sistema della giustizia. I deputati hanno infatti respinto la decisione del Senato di non varare il provvedimento. Per entrare in vigore, la normativa avrà bisogno della promulgazione da parte del presidente della Repubblica, che ha già mostrato di apprezzarla. La nuova controversa legislazione prevede che i magistrati siano sanzionati - con multe o, nei casi ritenuti più gravi, con il licenziamento - se criticano le nomine o le riforme fatte dal governo. Non solo. Ai magistrati sarà vietato partecipare ad attività pubbliche che possano in qualche modo ... huffingtonpost

Zitella_anna : RT @HuffPostItalia: La Polonia se ne infischia dell'Ue. Passa legge contro i giudici critici verso il governo - LelloForlini : La Polonia se ne infischia dell'Ue. Passa legge contro i giudici critici verso il governo - robertaguarducc : RT @HuffPostItalia: La Polonia se ne infischia dell'Ue. Passa legge contro i giudici critici verso il governo -