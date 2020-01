Il Cantante Mascherato: chi è il Leone, indizi sul personaggio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nuovo appuntamento con il programma musicale Il Cantante Mascherato: chi è il Leone, gli indizi per scoprire chi c’è sotto il personaggio. Tra i personaggi in gara al programma musicale Il Cantante Mascherato, in onda su Raiuno, davvero un mistero sta diventando chi si nasconde dietro il Leone. Leggi anche –> Il Cantante Mascherato: eliminata … L'articolo Il Cantante Mascherato: chi è il Leone, indizi sul personaggio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

exodusdragons : Il cantante mascherato: stasera su Rai1 la terza puntata con doppia eliminazione - zazoomblog : Il Cantante Mascherato Alessandro Greco nega: “Non sono io il Mastino Napoletano” - #Cantante #Mascherato… - Laura32135623 : RT @Marina31297272: Buonaserata e con la semifinale del Cantante Mascherato ?? ?? #leredita -