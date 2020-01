Tradimento a luci rosse: Ragazza tradita dall’amica: scopre che lo fa con il fidanzato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il rapporto tra coinquilini non è mai semplice; se poi subentra l’amore, diventa impossibile. E’ quello che è capitato a due amiche e coinquiline che si sono ritrovate a dove condividere lo stesso uomo: l’epilogo non è stato dei più felici. La vendetta va servita… sotto la doccia! Due donne, un appartamento e un un uomo. Questi sono gli ingredienti per uno storia di vendetta finita molto male. Una delle due ragazze è fidanzata e, come spesso accade, decide di ospitare il fidanzato per qualche giorno. Il caso vuole però che il fidanzato e la coinquilina si piacciano e intraprendono una relazione segreta. La fidanzata, ignara della situazione e della relazione clandestina, è serena e convive con entrambi tranquillamente. Accade che una sera, i due amanti pensavano di essere soli e invece… invece la fidanzata rientra prima e li scopre, ma decide di nascondersi ... velvetgossip

Nicoletta Mantovani - il Tradimento choc in diretta di Luciano Pavarotti : Nicoletta Mantovani, il tradimento choc in diretta di Luciano Pavarotti. Ne ha parlato tempo fa proprio l’ex moglie del tenore Adua Veroni in una lettera. Il grande Luciano Pavarotti sposò nel 1961 Adua Veroni, conosciuta a 17 anni, dopo 8 anni di fidanzamento. Dalla loro unione nacquero tre figlie: Lorenza, Cristina e Giuliana. Più di […] L'articolo Nicoletta Mantovani, il tradimento choc in diretta di Luciano Pavarotti è apparso ...