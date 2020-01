Dopo Sinisa anche Arrigo Sacchi pronto a chiedere il voto per la Borgonzoni in Emilia Romagna (Di giovedì 23 gennaio 2020) Romagnolo da sempre di Fusignano in provincia di Parma anche Arrigo Sacchi sembra avere le idee chiare sul voto in Emilia Romagna. Come il suo amico Sinisa Mihajlovic durante un incontro che si svolgerà stasera a Bologna Arrigo potrebbe chiedere di votare per Lucia Borgonzoni e il centrodestra. Grande allenatore Arrigo Sacchi ha portato il Milan a traguardi difficilmente raggiungibili. Con un gioco di squadra pazzesco il Milan ha vinto scudetti, Champions e coppe del Mondo per club. Arrigo questa sera 23 gennaio presenterà con il simbolo di Forza Italia nella sala del Museo della storia di Bologna il suo libro intitolato La coppa degli immortali che parlerà del Milan del 1989, “la leggenda della squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò”. Sugli inviti di stasera c’è il simbolo di Forza Italia-Berlusconi per Borgonzoni e accanto a Sacchi ci sarà Anna ... baritalianews

erpedrini : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà all'allenatore del Bologna #Mihajlovic per i ripugnanti insulti ricevuti dopo aver semplicemente espresso un… - pigi02 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà all'allenatore del Bologna #Mihajlovic per i ripugnanti insulti ricevuti dopo aver semplicemente espresso un… - Frances50534579 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà all'allenatore del Bologna #Mihajlovic per i ripugnanti insulti ricevuti dopo aver semplicemente espresso un… -