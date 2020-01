La lettera del “Comitato no gender” contro la presunta discriminazione dei cattolici etero (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ci avete segnalato che a Ravenna stanno circolando dei volantini contro la Legge regionale n.15 del 1 agosto 2019, definita «sull’omogenitorialità». Come vedremo le finalità del documento sono più ampie. Tutto questo in occasione delle elezioni regionali previste il 26 gennaio, in Emilia Romagna. Il Comitato no gender, autore dei volantini, ha reso pubblico il testo anche sulla sua pagina Facebook. In fondo al testo viene riportato anche un numero di telefono, riconducibile a Elena Bagnoli. Curiosamente tra i suoi amici troviamo anche Luca Morisi, spin doctor di Matteo Salvini. Il numero riportato in fondo al volantino corrisponde su Facebook a quello di Elena Bagnoli, collegata a sua volta a Luca Morisi, spin doctor di Matteo Salvini Il volantino si intitola «lettera aperta ad un cattolico per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020». Si prende di mira in particolare Stefano ... open.online

chetempochefa : 'Tutte le nostre richieste quando eravamo andati a Bruxelles sono rimaste lettera morta. Bruxelles ha assunto anche… - UffiziGalleries : #UnaCuriosità. #Raffaello raffigura il cardinale Dovizi da Bibbiena, segretario del Pontefice, mentre stringe nella… - Agenzia_Ansa : Svolta #BlackRock a favore del #clima . Lettera agli investitori, penalizzare chi non si converte alla sostenibilit… -