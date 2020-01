Cina, il nuovo virus è simile alla Sars. Ma al momento non sembra essere altrettanto grave (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un virus simile alla Sars, un Coronavirus, si è diffuso in queste ultime settimane in Cina, probabilmente a partenza dalla città di Wuhan. Ha raggiunto altre tre nazioni asiatiche e soprattutto risulta dar luogo a contagio interumano. L’Organizzazione mondiale della sanità ha indetto per discutere questa nuova situazione la riunione di un comitato di emergenza per domani 22 gennaio. Le notizie, data la precocità nella manifestazione di questo focolaio che sta causando allarme a causa della somiglianza con la sindrome respiratoria acuta grave (Sars) e che uccise quasi 650 persone in Cina e Hong Kong nel 2002-2003, non sono molte. Secondo l’ultimo bollettino del Centro epidemiologico (Center for health protection, Chp) – sito a Hong Kong e pubblicato l’11 gennaio -, il 9 gennaio 2020 la National health commission aveva annunciato l’isolamento nei competenti laboratori della ... ilfattoquotidiano

