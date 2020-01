LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: i risultati degli Australian Open, c’è il Setterosa agli Europei. Abbuffata di basket (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 21 gennaio: orari e programma 09.01 TENNIS – Anche al maschile è grande Italia! Al secondo turno Jannik Sinner e Fabio Fognini. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.50 TENNIS – Continua la grande giornata italiana a Melbourne! Anche Camila Giorgi avanza al secondo turno! CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.48 CICLISMO – Sam Bennett suona la prima in maglia Deceuninck-Quick Step imponendosi sul velocissimo traguardo di Tanunda, in occasione della tappa inaugurale del Tour Down Under 2020. La corazzata belga non ha avuto rivali svolgendo, come sempre, un lavoro sopraffino in volata. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.45 NBA – Diverse partite nella notte anche per quanto riguarda la lega del basket americano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.42 TENNIS – Tanti match per ... oasport

GenovaOn : Notizie sul trasferimento di Man Utd LIVE: progressi di Bruno Fernandes, piano di offerte, battaglia del Chelsea pe… - SkySport : ? #Calciomercato, tutte le trattative LIVE dalla squadra Sky #SkySport #SkyCalciomercato - sportli26181512 : Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 21 gennaio: Inter, Moses a Milano per le visite mediche. P… -